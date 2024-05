Május első hetében egy igazán fontos téma kerül a középpontba hazánkban: a születést ünnepeljük, és mindazt, ami ezzel a csodával kapcsolatos. A családtervezés, a várandósság, az új élet kibontakozása, a gyermek fejlődése – mind-mind olyan téma, ami sok embert érint. Anyák napja után pedig különösen előtérbe kerülnek a születéssel kapcsolatos emlékek, történetek. Ilyenkor jól esik együtt beszélgetni azokkal, akik ugyanabban a cipőben járnak, mint mi. Egymás tapasztalatait megismerve és a szakemberek tanácsait meghallgatva pedig sok-sok nehéz pillanattól is megkímélhetjük magunkat.

Szülővé válás

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Emlékszem, hogy annak idején, amikor kismama voltam, nekem is sokat jelentett az, hogy volt kihez fordulni, volt kitől kérdezni. Az anyasággal, a gyermekek születésével és nevelésével kapcsolatos rendezvényeken pedig mindig tanulhattam valami újat. Akkor még nem tudtam, csak sejtettem, hogy miután megérkezik a gyermekünk, az életünk legapróbb hétköznapi dolgai is a fejük tetejére fognak állni. Én ezt a folyamatot pozitívan és boldogan éltem meg, ugyanis vallom, hogy kevés olyan csodálatos ajándék létezik az életben, mint a gyermekáldás.

Gyakorló édesanyaként pedig mindig rádöbbenek arra, hogy folyamatosan vannak újabb és újabb kérdéseim. Ezért minden alkalmat megragadok, hogy tanulhassak. Nem azért, hogy én legyek a világ legjobb anyukája, hanem hogy minden élethelyzetben tudjak megfelelő és jó döntéseket hozni a gyermekem érdekében.

A Születés Hetén az is eszembe jut, hogy tulajdonképpen a gyermekek világrajövetelének a pillanatában válunk mi, szülők is édesanyákká és édesapákká. Ez is nagyon fontos, mert lelkileg nekünk is készülni kell erre a gyönyörű, de felelősségteljes szerepre, feladatra. Sohasem felejtem el az első „kedves anyuka” megszólítást, amit felém intéztek. Jelentős mérföldkőként éltem meg ezt is.

Örülök, hogy egy hétig most kitüntetett figyelmet kap a születés témaköre, mert a szakemberek által megszervezett programokat és előadásokat hallva sokan magabiztosabban indulhatnak el a szülővé válás útján.