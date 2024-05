A tavasz egyik legfinomabb ajándéka a zamatos szamóca. Azt hiszem, ez az ínycsiklandó gyümölcs még egy-egy borongós napot is vidámabbá tehet. A kertben szedett friss eper íze pedig páratlan, hiszen – valljuk be őszintén – a saját termesztésű gyümölcs mindig édesebb. Az én kedvencem mégis az apró, vadon termő szamóca, mely ízben és illatban is felülmúlja kerti rokonát. Gyermekkoromban a piacokon is kapható volt az erdőkben gyűjtött vadon termő eper, azonban néhány éve nem is láttam olyan árust, aki igazi erdei csokor szamócát kínált volna eladásra. Így hát elhatároztam, hogy idén részt veszek egy erdei túrán a családommal, s közben remélem, találok majd jó néhány érett szamócaszemet is.

Imádjuk a szamócát!

Forrás: shutterstock.com / illusztráció