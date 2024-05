Egyre kifinomultabbak a csalók – erre a szakemberek is egyre gyakrabban hívják fel a figyelmet. Számtalan technikát alkalmaznak, de a célja valamennyinek ugyanaz: hogy kicsalják a pénzünket. Az online térben rohamosan megnőtt a bevett praktikák száma, és valljuk be, sajnos jól csinálják a „dolgukat” ezek a bűnözők. Még egy éleslátó, körültekintő személynek is sokszor feladja a leckét az, hogy megállapítsa, valós sms-sel, e-maillel vagy telefonhívással van dolga, vagy éppen megpróbálják csőbe húzni.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Néhány napja én is kaptam egy különös hívást, de szerencsémre már volt dolgom nem egy ilyen „ügyintézővel”, így rögtön tudtam, hogy csak a pénzemre hajt. Történt ugyanis, hogy a delikvens a Magyar Nemzeti Bank munkatársának kiadva magát, arra hívta fel a figyelmemet, hogy gyanús tranzakciót észleltek a számlámon. Feltette a kérdést, hogy jóváhagyom-e a 480 ezer forintos megbízást. Rögtön gyanús lett a dolog, márcsak azért is, mert hó végén azért a legtöbb család számláján már nem pihen ekkora összeg, így az enyémen sem.

Ami ezután jött, az talán magát a csalót is meglepte, vélhetően nincs ehhez hozzászokva. Feltettem hát én is a kérdéseimet neki. Érdeklődtem afelől, hogy egyáltalán tudja-e a nevemet, illetve hogy melyik pénzintézetnél bankolok, és kértem tőle azt is, hogy diktálja már le a számlaszámomat, hogy biztos lehessek benne, hogy az én számlámról van szó. Hiszen ha ők érzékelték a gyanús tranzakciót, akkor ezen adatok nyilvánvalóak számukra. Számomra meg az volt nyilvánvaló, hogy fogalma sincs ezekről, így a gyanúm hamar beigazolódott. Ezután jeleztem az akkor már egyre ingerültebb „ügyintézővel”, hogy szórakozzon mással. Nem tudom, hogy miként és milyen adatokat akart volna egyébként kicsalni tőlem, de mindegy is, az biztos, hogy fájt volna a pénztárcámnak. A vonal bontása után kíváncsiságból visszahívtam a telefonszámot, amiről az állítólagos „ügyintéző” keresett. Egyáltalán nem lepődtem meg, amikor – a hangja alapján – egy fiatal lány szólt bele, aki épp az óraközi szünetet töltötte az iskolában. Ugyanis az is bevett szokásuk már a csalóknak, hogy megbűvülik a hívószámkijelzést, így létező számokról hívnak. Csak éppen a telefonszám igazi tulajdonosának fogalma sincs arról, hogy éppen visszaélnek a telefonszámával.