Mindig is szerettem a városi rendezvényeket, ahol lehetőségem van összefutni olyan ismerősökkel is, akik már rég máshol élnek, de erre a pár napra hazalátogatnak. Hétvégén épp ilyen eseménynek adott otthont szülővárosom, Kiskunhalas. Bárcsak gyakrabban szerveznének hasonló programokat. Ilyenkor ugyanis nemcsak rég nem látott emberekkel beszélgethetek, hanem olyan – egyébként a városban lakó – ismerősökkel is, akikkel ritkán futunk össze. Jól esik egy kellemes ital és zene mellett nosztalgiázni, érdeklődni egymás hogyléte felől. Hiszen a szórakozás öröme mellett mégiscsak a közösségkovácsló erejük miatt népszerűek ezek a rendezvények.

