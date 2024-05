Köztudott, hogy a japánok jóval tovább élnek, mint pédául mi. A felkelő nap országában az átlagéletkor 84,2 év, de Okinawában sokan megérik a százéves kort is. A titok a szokásaikban rejlik. A japánok nagyon sok zölséget és gyülölcsöt, számos tengeri herkenyűt, a zamatos lazactól a finom szasimiig, valamint bélbarát élelmiszerek fogyasztanak. A zöldtea náluk nemcsak ital, életforma is. Japánban a fizikai aktivitás a mindennapi élet szerves része, minden olyan mozgásformát kedvelnek, amelyek egyszerűek, mégis hatékonyak. Nekünk, magyaroknak is érdemes lenne a nyomdokaikba lépni, példát venni róluk, évekkel meghosszabbítva így földi létünk idejét.

A hosszú élet titka

Forrás: shutterstock.com