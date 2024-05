A nagy kapkodásban a reggeli étkezést magam is rendszeresen elhanyagolom. Bekapok néhány falatot és már megyek is a dolgomra. Nem csoda, hogy néhány óra múlva úgy érzem, hogy kilyukad a gyomrom az éhségtől. Megfigyeltem azt is, hogy az elmulasztott étkezés kihat a teljesítő-képességemre is. A hiányzó energiát este próbálom pótolni, amit egy idő után jól szemléltet a szobamérleg mutatója. Bizonyított, hogy a reggelizés fokozza a koncentráló- és emlékezőképességet, javítja a szellemi frissességet, egyszóval mind a tanulásban, mind a munkahelyen aktívabban kezdhetjük a napot. A helyes táplálkozás az egészséges életmód elengedhetetlen részét képezi, amivel már őseink is tisztában voltak. Ezt támasztja alá a régi mondás is, miszerint: „Reggelizz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár és vacsorázz úgy, mintegy koldus.”

Helyes táplálkozás

Forrás: shutterstock.com / illusztráció