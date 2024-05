Csukás István egyik mesefigurája Gombóc Artúr, arról híres, hogy imádja a csokoládét. A dagadt madár számára lehet az kerek, szögletes, hosszú, rövid, gömbölyű, lapos, tömör csokoládé, a lyukas, a csomagolt, az egész, a megkezdett, az édes, a keserű, a mogyorós, a tej, vagy étcsokoládé. Lényegében minden, amit csak készítenek a világon.

Csokoládé

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Ha másban nem is, de ebben én is nagyon hasonlítok a torkos szárnyasra, ami nem csoda, hiszen a csoki nemcsak finom, hanem számos jótékony hatással is bír a szervezetem számára. Nem is meglepő, hogy egy átlag ember évente több kiló ilyen finomságot fogyaszt el. A kutatások ékesen bizonyítják, hogy a minőségi csokoládé áldás az elmének. A kakaóbabból készült édesség élénkít, frissíti az agyat (akárcsak egyébként a szőlőcukor), segíti a gondolkodást, csökkenti a szorongást és nyugtató hatása sem elhanyagolandó. Hozsannákat zengenek a hozzáértő szakemberek az édesség élettani hatásairól is. Egyes új tanulmányok szerint a sötétebb (magasabb kakaótartalmú) csokoládék a szív- és érrendszerre is pozitív hatással vannak, gyulladásgátlók és lassíthatják az öregedést.

A csokoládé afféle legális drog is, mert boldogsághormon is van benne. Állítólag a szénhidrátszegény diéta kiegészítve napi egy szelet csokoládéval 10 százalékkal meggyorsítja a fogyást is. Fontos ugyanakkor észben tartani, hogy a különféle édes és tejes finomságok magas cukortartalmuk és alacsony kakaótartalmuk miatt viszont épp az egészséges testsúly megőrzésére jelentek komoly kockázatot. Emiatt is fontos, hogy a gombócartúri-mennyiségektől tartózkodjunk, hiszen a csokoládék energiatartalma igen magas. Ez az édesség összességében egészséges, ha mértékkel fogyasztjuk. Ezt a szabályt esetenként nagyon nehéz betartani, nekem is.