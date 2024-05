Budapesten járva mindig elismerem, mennyire magabiztosan vezetnek ott a sofőrök, még akkor is, ha sokszor vakmerőnek, pofátlannak tűnnek egyesek. Az elmúlt napokban kétszer is jártam a fővárosban, és most egy újabb pozitív példát tapasztaltam vezetési stílusukkal kapcsolatban. Sajnos számos mentővel találkoztam, és örömmel láttam, hogy a budapesti autósok, tudják, mit kell ilyenkor tenni. Gyönyörűen meghagyják a mentősöknek a haladás lehetőségét. Ezzel szemben Kecskeméten nem egyszer tapasztalom, hogy jó pár autós ilyenkor vagy lesokkolódik és ott marad az út közepén, vagy megy mint, aki az utak királya, a mentős meg hiába dudál, nem mennek arrébb. Szerintem pedig alap, hogy ha meghalljuk a szirénát, azonnal keressük a félrehúzódás lehetőségét.

Budapesti autósok

Forrás: shutterstock.com / illusztráció