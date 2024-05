Túl gyakran hallom, hogy a mai fiatalokat különböző negatív jelzőkkel illetik. Pedig köztük járva, velük beszélgetve én azt tapasztalom, hogy bőven akadnak közöttük jó gondolkodású, céltudatos, értelmes fiatalok. Sőt, ami az online térben való létezést, az ott rejlő veszélyeket illeti, tanultam is tőlük. Kisiskolásoktól is, ugyanis sokkal többet tudnak erről a világról, mint hinnénk, és bizony sokkal tudatosabbak, mint azt jómagam is képzeltem róluk korábban. Persze, kivételek mindig is lesznek, de óvva intenék mindenkit a fiatalokat minősítő, negatív előjelű ítélkezéstől. Érdemes inkább beszélgetni velük és nyitottan állni a gondolkodásukhoz, tapasztalataikhoz.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció