Májusi eső aranyat ér! – hangoztatta mindig a középiskolai földrajztanárnőm, de honnan is ered ez a mondás? Évszázadokon át hazánkban jellemző volt, hogy májusban kevés csapadék esett. Emiatt kezdték el annó mondogatni az öregek, hogy a májusi eső különösen értékes. No, de miért pont májusban van a szokottnál is nagyobb szüksége a növényeknek csapadékra? A válasz nagyon egyszerű: a legtöbb zöldség és gyümölcs ekkorra már túl van a virágzáson, és a terméskezdeményeknek ilyenkor van a legnagyobb szükségük a bőséges csapadékra a fejlődéshez.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az elmúlt héten főként száraz időben volt részünk, itt-ott egy-egy záporral, zivatarral, így az elmúlt napok csapadékösszege csak kevés helyen haladta meg az 5 millimétert, nagy területen azonban semmi sem esett. A HungaroMet adatai szerint a talaj felszín közeli rétege a délnyugati országrész és a Szamosköz, Krasznaköz kivételével rendkívül száraz, sokfelé a növények számára hasznosítható nedvességmennyiség kevesebb, mint 30 százalékát tartalmazza, és a középső talajréteg is sokat veszített nedvességtartalmából az elmúlt egy hét során. A még sekélyen gyökerező napraforgó és kukorica az ország nagy részén aszályos körülmények közt fejlődik.

Szerencsére az előttünk álló hétben az eddiginél csapadékosabb időben lesz részünk. Szombat reggelig 5 és 15 milliméter közötti csapadékra van kilátás, de lokálisan ennél jóval több is eshet. Majd hétfőn és kedden ismét nagyobb területen várható eső, így összességében a következő egy hétben lehulló csapadék mennyisége az ország jelentős részén 30 és 50 milliméter között valószínű. Ennek fényében talán van rá esély, hogy elkerüljük az aszályt.