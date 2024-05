Az állat- és növényszeretet napját immáron harminc éve tartják meg hazánkban azzal a céllal, hogy segítsék a gyermekek környezettudatosságra nevelését. Ilyenkor a gondoskodás fontossága is előtérbe kerül, mely nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a kicsik felelősségteljes felnőtté váljanak. Megtanulják, hogy nem csupán körülöttük forog a világ, és hogy az őket körülvevő természet adta csodálatos lehetőségeket és kincseket nem csak élvezni kell, hanem őrizni és félteni.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Azt hiszem a kicsik más szemmel nézik a világot, nem úgy, mint a felnőttek többsége. Ők szinte mindenben meglátják a szépet. Nem véletlen, hogy a kisgyerekek a legkisebb gyomnövényt is szépnek látják és csokrot kötnek az édesanyjuknak belőle. Valahogy így lehetnek ezzel a művészek is, akiket inspirál a természet látványa. Egyszer egy olyan kiállításon vettem részt, ahol az általam nem igazán kedvelt rovarokat vetette papírra az alkotó. Nem is kell mondanom, hogy teljesen más megközelítésből nézve, a legapróbb részleteket látva, azonnal másképp kezdtem el figyelni őket.

Ne felejtsük el azt sem, hogy az állatvilág zeneisége az egyik legkülönlegesebb jelenség, ami a művészeti ágak képviselőit is megihleti nap mint nap. A lenyűgöző hangok emellett számos kutatót is inspirálnak. A zeneszerzők új ötleteket merítenek egy-egy madárdalból, a kutatók pedig érdekes és hasznos felfedezéseket tehetnek, ha követik a természet hangjait.

Valljuk be őszintén, hogy sokan az állatvilágban előforduló, vicces helyzeteket bemutató képeket is nagy előszeretettel nézegetjük. Úgy gondolom, hogy az ilyen fényképeknek is van üzenetük. Jó lenne, ha a természetfotósok által megörökített gyönyörű állat- és növényvilágunk egyes képviselőire nem csak régi emlékképként gondolnának vissza majd az utánunk következő nemzedékek.