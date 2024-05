Több ezer középiskolás diák – köztük az unokahúgom, Anna – élete is jelentős mérföldkőhöz érkezett. Véget értek a középiskolás évek, elballagnak, hétfőn megkezdik az érettségi vizsgákat.

Illusztráció

Fotó: Bús Csaba

Anna már túl van a ballagáson, iskolájukban csütörtökön tartották az ünnepséget, amit tudom, hogy végig izgult, és az érettségit is nagy izgalommal várja.

Harminc év távlatából neki és a többi érettségizőnek szeretném megnyugtatásképpen elmondani, hogy felesleges a sok-sok izgalom. Közel sem lesz olyan borzasztó az érettségi vizsga, mint ahogy azt elképzelitek. Az elmúlt évek alatt összeszedett tudás nem tűnik el hétfőre nyomtalanul, és a riogatások ellenére a vizsgáztató tanárok sem akarnak rosszat senkinek. Sőt!

Ha újrakezdhetném, és ismét ballagó diák lehetnék, azt tanácsolnám egykori önmagamnak, és persze a mostani végzősöknek is, hogy igyekezzenek jobban megélni a középiskolában eltöltött utolsó napokat. Ne akarjanak gyorsan túlesni a ballagási ünnepségen és az érettségin, hanem tudatosan éljék át a soha vissza nem térő pillanatokat. És ahogy az unokahúgom ballagásán az igazgató fogalmazott: Éljék meg közösségi élményként a következő napokat. Élvezzék még egymás társaságát, és szurkoljanak együtt egymás sikereinek.

Az igazgató arról is beszélt, hogy a most érettségizők nagyon nehéz éveken vannak túl, hiszen a koronavírus-világjárvány okán olyan helyzetekben is helyt kellett állniuk, amire korábban még nem volt példa. Ezek a kihívások azonban még inkább megedzették a diákokat, még jobban felkészítették őket a nagybetűs élet váratlan eseményeire, nehézségeire, így az új fajta érettségire is. A mostani végzősök abból a szempontból is történelmet írnak, hogy rajtuk tesztelik az új érettségi vizsgakövetelményeket és az új felvételi szabályokat is.

Kedves Ballagók! Néhány hét és múltidőben beszélünk majd az érettségiről és a felvételiről. Lesz, aki elégedetten, és olyan is, aki csalódottan. De higgyétek el, nem ez a standardizált vizsgaeredmény határozza meg a jövőtöket, mert az élet mindig tartogat egy újabb lehetőséget számotokra. Lehet, hogy sokkal szebbet és jobbat, mint amire most számítotok.