Áprilisinak megfelelő az időjárás most, de azért én egy kicsit visszavárom a meleget. Nem ragaszkodom a 30 fokhoz, de egy napsütéses vagy fátyolfelhős 22 fok jól esne. Amúgy is utálom a hideget, és most több hetes jólét után mint egy pofon, olyan ez a hideg. Ami a naptár szerint indokolt is, de mosolyom lekonyult, hogy újra elő kellett venni a dzsekit, sőt fűtést is eszközöltünk. A macskám, aki imádja a szobahőmérsékletet, most újra kb. 5 percekre megy csak ki, aztán gyorsan jelezz, hogy visszatérne a melegbe. Amikor kitessékelem az ajtón, a nézésén látom, hogy meg van sértődve. Nem hülye ő, sugallja a tekintete, menjek én ki, ha annyira akarok. Neki jó bent. Hozzáteszem: nekem is.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció