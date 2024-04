Vannak saját macskáim, de én a szomszéd macskákkal is jóban vagyok, sőt a környéken élőkkel is. Tavaly nyár óta rendszeresen megjelenik egy vörös cicamica a kertünkben, barátkozós és a jó falatokat elfogadja. Látszik rajta, hogy van gazdája, mindig arra gondoltam, csak egy kis desszertre ugrik be hozzánk. Ráadásul válogatós, a bolti macskatáp és az aszpikos macskaeledel nem jön be neki, csak a jó házikosztot kedveli. Vöri-nek neveztem el vörös bundája után. Ha szólítottam, figyelt a nevére. A minap megtudtam, hogy ki a gazdája, és azt is, hogy hívják. Hát nem Vörinek, hanem Gézának. A család nem is tudta, hogy látogatóba jár hozzánk, de nem bánják. Így Vörös Géza kandúrbandi továbbra is duplán kosztolhat.

