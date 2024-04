Nagyszüleink idejében a hagyományosnak mondható cserépedényekben készítették el legtöbbször a kedvenc fogásokat. Ma már a modern technológiával készült edények, például a tapadásmentes bevonattal rendelkező fazekak, talán egy kicsit háttérbe szorították ezeket az agyagtálakat, de abban biztos vagyok, hogy sokunk padlásán még található egy-egy ilyen kerámiatál. Ha mégsem, akkor egyedül is készíthetünk ilyet. Nem is olyan régen egy keramikus segítségével én magam is alkottam egyet. Különleges élmény volt az agyaggal dolgozni, és látni, megtapasztalni azt, hogyan formálódik az ujjaim között egy tárgy. Azóta különösen jó érzés reggelente a saját készítésű tálamban sült édes reggelivel indítani a napot.

Kerámiatál

Forrás: shutterstock.com / illusztráció