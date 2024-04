Az intelligencia örökölt genetikai tulajdonságaink és a környezeti tényezők függvénye.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Fontos dolog a tudás és a tájékozottság ahhoz, hogy jól elboldoguljunk az életben. Nem elegendő azonban okosnak lenni, a lényeg, hogy jól el tudjuk adni magunkat. Nem szükséges például megcsillogtatni lexikális tudásunk, bonyolult kifejezéseket használunk ahhoz, hogy okosnak tűnjünk. Elégséges érthetően fogalmaznunk, odafigyelni mozdulatainkra, arckifejezésünkre, gesztusainkra. Beszélgetés közben a partnerünk szemébe nézünk, így intelligensebbnek látszódunk, arról nem is beszélve, hogy meggyőzőbbnek tűnhet a mondanivalónk is. Persze a jól ismert trükkök nem minden esetben válnak be, így néha jobb csendben maradni és hagyni, hogy azt gondolják, buták vagyunk, mint megszólalni és minden kétséget eloszlatni efelől.