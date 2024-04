Döbbenetes felvételek járták be a világsajtót a múlt héten a víz alá került Dubairól. A tikkasztó hőségről és a szárazságról ismert luxusparadicsomban egyetlen nap alatt több mint egy évnyi eső hullott.

Forrás: origo.hu

A közösségi médiában persze gyorsan elterjedtek az összeesküvés-elméletek arról, hogy szándékosan idéztek elő esőt, csak túllőttek a célon. Igaz, hogy világszerte, így az Egyesült Arab Emírségekben is régóta próbálkoznak az időjárás befolyásolásával csapadékot teremteni, ami a szárazság enyhítését vagy épp erdőtüzek is oltását segítheti. A meteorológusok azonban egyöntetűen cáfolták, hogy most is ez történt volna, sokkal inkább az egyre erőteljesebb klímaváltozás áll a háttérben.

Aminek hatásait mi is érezhettük a bőrünkön, amikor idén áprilisban, egy-két hete nyári melegben fürdőzhettünk. Sosem tapasztalt hőmérsékleti maximumok hódítottak. Felelőtlenség lenne tagadni, hogy hatalmas változáson megy keresztül az éghajlatunk. Véleményem szerint nem biztos, hogy fordítható a folyamat, ezért ideje a világ vezetőinek, és nekünk, kisembereknek is alkalmazkodni a változásokhoz.

Például másfajta gyümölcsöket kell majd termeszteni, meg kell reformálni a vízgazdálkodást, szigetelni kell az ingatlanokat, többet kellene használnunk a tömegközlekedési eszközöket, jó lenne kevesebb holmit vásárolni, hazai termelők portékáit előnybe részesíteni. Bőven van teendőnk, időnk viszont, úgy tűnik, vajmi kevés.