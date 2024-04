Tavasszal, mikor a természet újjáéled, fontos lehet kikapcsolni a digitális eszközöket is, hogy lelkileg és szellemileg is megújuljunk. A digitális böjt során szenteljünk több időt magunkra és a körülöttünk lévő valós kapcsolatokra, elszakadva a virtuális világ által nyújtott állandó ingerkavalkádtól. Ez az időszak lehetőséget ad arra, hogy mélyebb kapcsolatokat alakítsunk ki, és jobban megismerjük önmagunkat anélkül, hogy folyamatosan online lennénk. Érdemes arra is figyelni, hogy a digitális detox segít csökkenteni a stresszt és növelni a jelenlét érzetét, ami pozitív hatással van az egészségünkre és a boldogságunkra. Ebben az időszakban érdemes visszatalálni azokhoz a tevékenységekhez, amelyek régen is örömet okoztak, de elhanyagoltuk őket a digitális világ bűvkörében. A természetben való tartózkodás, séták, a kerti munkák vagy a kézműves tevékenységek mind hozzájárulnak az újjászületéshez és az életminőség javításához. A szakemberek szerint a digitális böjt során tapasztalt szabadságérzet és mentális frissesség segíthet abban, hogy hatékonyabban kezeljük az online világban felmerülő kihívásokat és stresszhelyzeteket.

Fotó: Shutterstock