A szép időnek köszönhetően egyre több kerékpárost látok a város utcáin. Ilyenkor még azok is biciklire pattannak, akik nem igazán tartják vonzónak a kerékpárral való közlekedést. Az újjászülető természet azonban őket is hívogatja, hogy felfedezzék a biciklizés örömeit. Azt hiszem, hogy a virágzó táj látványa és a két keréken való tekerés közben tapasztalt szabadság érzése egyaránt vonzóvá teszi ezt a tevékenységet. Hiszen a biciklizés egyedülálló élményt nyújthat az embernek és nemcsak a testet, de a lelket is felfrissíti. Összekapcsol minket a természettel és utat nyit a környezetünk felfedezéséhez.

Szabadon két keréken

Fotó: Shutterstock.com/ illusztráció