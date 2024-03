A tavasz közeledtével egyre jobban vágyódunk a természetbe. Hiszen olyan jó érzés, amikor a napsugarak megsimogatják az arcunkat és amikor a friss szellő fújdogálja a hajunkat. Azonban van még egy izgalmas része is ennek az időszaknak. Mégpedig az, hogy a palántázásnak köszönhetően testközelből is láthatjuk, hogy egy aprócska mag miként válik életerős zöldséggé. A családommal már én is elültettem az első kis magocskáinkat, s azóta folyamatosan figyeljük, ápoljuk őket. Rájöttem, hogy ez a tavaszi gondozás nem csak a növények számára jó, hanem nekünk is kedvező. Ugyanis egyrészt összehozza a családot, valamint megnyugtató időtöltésként is szolgál és ha elég türelmesek vagyunk, a végén meg is kóstolhatjuk a munkánk gyümölcsét.

Palántázás

Forrás: shutterstock.com / illusztráció