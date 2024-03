Amikor kijöttem az Oppenheimer című film megtekintése után a nézőtérről, éreztem, hogy ez az alkotás a 96. Oscar-gálán jó eséllyel kaphat díjat. Los Angelesben, a filmvilág nemzetközi ünnepén tarolt a film. Christopher Nolan alkotása a 13 jelölésből hét aranyszobrot gyűjtött be. A hazai nézők is érezték, hogy nagy durranás lehet ez a film, amikor jegyet váltottak az alkotás megnézésére. A filmforgalmazók publikálása szerint idehaza 570 ezer néző tekintette meg az életrajzi ihletésű történetet tavaly. A bevétel pedig 1 milliárd 175 millió forint volt. Ezzel azonban csak a második helyezést érte el, mivel a Barbie, amellyel egy napon mutatták be, 686 ezer nézőt vonzott be a hazai filmszínházakba. Ez utóbbi film is kapott egy aranyszobrot, a betétdalát díjazták a döntnökök. S ami egy magyar ember szívét büszkeséggel tölti el: egy magyar filmes szakembert is díjaztak. Mihalek Zsuzsa a Szegény párák berendezőjeként kapta meg az elismerést, két másik társával együtt.

Los Angelesben, a filmvilág nemzetközi ünnepén tarolt a film. Christopher Nolan alkotása a 13 jelölésből hét aranyszobrot gyűjtött be.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

A díjazottak között szerepel egy film, amelynek a rendezője a következőt mondta: „…valószínűleg én leszek az első rendező ezen a színpadon, aki azt mondja, bárcsak sohase készítettem volna el ezt a filmet”. Msztyiszlav Csernov ukrán rendező 20 nap Mariupolban címmel készített dokumentumfilmet az orosz hadsereg által szétlőtt és elfoglalt ukrán tengerparti városról. Kíváncsi vagyok, vajon Oroszországban mikor mutatják be ezt az Oscar-díjas filmet, amelynek az egyik főszereplője az orosz hadsereg.