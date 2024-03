A Nőnapra valahogy mindig úgy tekintettem, mint a régi korok itt maradt „kötelező” köszöntésére. Idén azonban meglepően sok férfitársam gondolta úgy, boldog nőnapot kíván. Nem is emlékszem ilyen évre, mikor ennyi köszöntést kaptam volna, a családtagokon és kollegákon kívül. Munkámból kifolyólag sok emberrel állok kapcsolatban, és most jó páran gondoltak rám Nőnap alkalmából. Sőt, tovább fokozta a jóérzésemet, hogy három boltban virágot is kaptam a pénztártól való távozás után, és két kupont. Biztos vagyok benne a látottak alapján, hogy sok cég köszöntötte nődolgozóit, és az iskolás fiúk is meglepték lány osztálytársaikat. Öröm március 8-án akárcsak sétálni is, hiszen sokak kezében ott díszelegnek a virágok. Így meggondoltam magam, és most már úgy gondolok a Nőnapra, mint a virágok, a hölgyek és a kedvesség ünnepe.

