A macska szeretetnyelve összetett. A gazdi hazatérése kapcsán sokak számára a hűséges kutya képe jelenik meg, amint az ajtóban boldogan csahol. A macskák is képesek kifejezni az örömüket a gazdi láttán. Saját tapasztalat, amikor a férjem jön haza, és nyitja a garázskaput, a cicu már szalad is az ajtóhoz. Imádják egymást. Engem leginkább szolgának néz, aki tálalja számára napi háromszor a finom falatokat. Amikor én lépek a házba, tekereg a lábam között, jelezve, „másodgazdikám, éhes vagyok”. Én pedig szívesen teljesítem is a kívánságát. Édesanyám macskája viszont engem imád, amikor megérkezem a kocsival, legtöbbször szalad elém, és hempereg a földön. Jó esetben még azt is megengedi, hogy felvegyem, és simogassam, majd persze ő is kéri a finom falatokat.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció