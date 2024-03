Kitört a tavasz, egyre több napsütéses napot élvezhetünk. Kibújtak a szép, színes virágok is a földből, és ezzel együtt mi is előbújunk a házból, hogy megkezdjük a tavaszi munkákat a kertben. Lassan érik a fűnyírás, a kertek megtisztítása, hogy szépen pompázzanak a tavaszi napsütésben. A tavasz mozgásra is hív. Ha nem esik, és nem szeszélyeskedik az időjárás, számos kültéri mozgásformát űzhetünk, melyek egyike lehet akár a kertészkedés is. Ennyi hajlongás, emelés, húzás-vonás kifejezetten jól átmozgatja a téli álomba dermedt testet. A kerti munkák alatt égetjük a kalóriát, használjuk izmainkat, miközben jó levegőt szívunk, és D-vitaminnal töltjük fel testünk kimerült raktárait. Legalábbis mindezt végiggondolva próbálom igazolni magam előtt a kertészkedés hasznosságát, azért, hogy végre rávegyem magam munkák elkezdésére.

Kertészkedés

Fotó: shutterstock.com / illusztráció