Még egy jó hét és itt van a húsvét. Az ünnepi készülődés lehet stresszmentes is, ha időben elkezdjük a tervezést és a feladatok listázását. Osszuk meg a feladatokat a családtagjaink között, hogy mindenki hozzájárulhasson a készülődéshez, átérezhessék az ünnep fontosságát. Érdemes olyan ételekben és dekorációkban gondolkodni, amelyeket korábban elkészíthetünk, hogy ne az utolsó pillanatban kapkodjunk. Online is vásárolhatunk, ezzel nagyon sok időt megspórolunk. Ne feledjük, hogy a húsvét elsősorban az együttlét és az ünneplés ideje. Meghittebb az ünnep, ha együtt készül a család. Mindenkinek van feladata. Úgy gondolom, a közös cél fontos összetartó erő. Kedves hölgyeim, adjuk meg a lehetőséget társunknak, gyermekeinknek, hogy ők is átérezzék a közös készülődés örömét.

Jó szórakozás kézzel festett tojást készíteni

Forrás: shutterstock.com / illusztráció