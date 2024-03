Kapcsold le a villanyt, ha kijössz a szobádból! Még ma is a fülemben cseng, ahogy Anyukám minden egyes égve hagyott villany után ránk szólt és visszazavart. Gyerekként nem értettem, miért kell ezt állandóan szóvá tenni? Ma pedig Anyukaként gyakran azt veszem észre, hogy én is hasonló hangsúllyal figyelmeztetem a családom tagjait, ha feleslegesen égve hagyják a lámpát a lakásban. Apró dolgok ezek, de ahogy a közmondás is tartja: sok kicsi sokra megy. Egy kis odafigyeléssel ugyanis nagyon sok energiát, ezáltal pénzt takaríthatunk meg a háztartásainkban.

Kapcsold le a villanyt!

Erre az egyéni odafigyelésre és cselekvésre szeretné ösztönözni a társadalmat a mai nemzetközi energiatakarékossági világnap is, ami 1998 óta létezik és amihez hazánk 24 éve csatlakozott. Erről a világnapról nem sokat hallani, pedig a téma nem tűr halasztást.

A föld népessége egyre csak növekszik, az egy főre eső erőforrások viszont folyamatosan csökkennek. Ha azt szeretnénk, hogy a gyerekeink és az unokáink is részesüljenek ezekből az erőforrásokból, akkor nem legyinthetünk, mondván, hogy a pazarlás nem egy égve hagyott lámpánál kezdődik. Mivel minden egyéni döntés összeadódik, az egyéni megtakarítások is az egész világ energiaforrásának az előnyére válnak.

Ahhoz azonban, hogy a mindennapok környezetkímélőbbek legyenek, új szemléletre van szükség. Nemcsak az áram-, hanem a vízfogyasztás és a fűtés esetében is környezettudatos megoldásokra kell törekedni.

Nagyon sok múlik rajtunk, szülőkön, hiszen amit a gyerekeink otthon látnak és megtapasztalnak, azt viszik tovább. Nem elég csak beszélni a környezetvédelemről és a takarékosságról, hanem tenni is kell érte. Mert a világ nem a véleményünktől, hanem a példánktól fog megváltozni.