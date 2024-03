A bosszú olyan étel, ami hidegen tálalva a legjobb – tartja az angol mondás, amit úgy tűnik, Spanyolországban is ismernek. Legalábbis erre utal Carlos Sainz, a Ferrari spanyol pilótájának idei kimagasló szereplése. Sainz-t ugyanis a szezon végeztével lapátra teszi az olasz alakulat, és helyére Lewis Hamiltont, a Mercedes hétszeres világbajnokát ülteti.

Sainz reakciója erre nem a sértődés és a vagdalkozás, hanem az, hogy élete teljesítményét nyújtja. Már a szezonnyitón is kiválóan ment, a második futamot ki kellett hagynia vakbélműtétje miatt, míg a hétvégi Ausztrál Nagydíjat megnyerte csapattársa, Leclerc előtt. Ebben az a rendhagyó, hogy inkább Leclerc volt az első számú erő csapaton belül, míg idén nem éri utol a szárnyakat kapott spanyolt. Sainznak korábban is voltak villanásai, parádésat győzött tavaly Szingapúrban, de valahogy túl sokszor szürkült bele a futamokba. Idén ez nem így van, viszi a dac, vagy éppen a túlélési ösztön, hiszen a teljesítményével talán biztosíthatja magának az ülést egy másik topcsapatnál.

Lamentálhatunk azon, hogy mennyire volt igazságos lépés a Ferraritól lecserélni őt, de amit most mutat, az fricska is a vöröseknek arról, hogy rossz döntést hoztak. Persze, ki tudja, hogy így összekapja-e magát a spanyol, ha nem így döntenek az olaszok? Egy biztos: ha tartja a formáját Sainz, és azt jövőre is átmenti, akkor veszélyesebb lesz leendő excsapatára, mint amilyen veszélyes az ott töltött idő alatt volt. Ez mindenesetre elégtétel neki, és igazi, hidegen szervírozott bosszú. És nekünk is öröm, leginkább abban az értelemben, hogy egy kicsit felrázza az unalomba fulladó Forma–1-et. A hétvégit megelőző nyolc futamon ugyanis Verstappen állt a dobogó legfelső fokán, és ha nem durran el a fékje vasárnap, bizonyára akkor is ő állt volna ott. Azt hiszem, nem én vagyok az egyetlen, aki úgy véli, hogy a holland megölte a futamok izgalmát. Talán idén újra érdemes lesz futamot nézni, és ha nem is tökéletesen, de valamelyest helyreáll a sportág váltógazdasága, és más is nyer Verstappenen kívül. Az se baj, ha ezt dacból teszi.