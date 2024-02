Sokszor hallani, főként az idősebb korosztálytól: a mai fiatalok mennyire szemtelenek, semmibe nézik őket, és ha baj van, inkább elfordulnak. Nem igazán értek ezzel egyet, mert sok jó példát látok az ellenkezőjére. Sőt, az utóbbi időben több Olvasónk is kedves történeteket osztott meg velünk, hogy bajba kerültek az utcán, és elsők között segítettek nekik a fiatalok. Ezzel szemben most épp az ellenkezőjéről mesélt egy idősebb hölgy. A buszon utazva egy váratlan fékezéskor előreesett az ülések közé, még a korlátba is beütötte magát. Senki nem segített neki, alig bírt egyedül feltápászkodni. A busz tele volt középiskolásokkal. Szinte hihetetlen, de úgy tűnik, erre a buszra csak olyan fiatalok szálltak fel, akik valóban nem törődnek másokkal, a mobilon kívül más nem létezik számukra. A hölgy pedig sajnos, mint később kiderült, meg is sérült.

