Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A mai ember mindig rohan, folyton lohol és fut valahová, de sohasem tudja utolérni magát. Végeláthatatlannak tűnik az elvégzendő feladatok sokasága. A legtöbben meg akarnak felelni a társadalmi elvárásoknak, és sietve haladnak előre a céljuk felé. Ezzel nincs is semmi baj, csak az a szomorú, hogy közben elfelejtenek élni, kiélvezni az adott pillanatot, helyzetet. Mint a legtöbben, én is küzdök az időhiánnyal, és néha én is úgy érzem, hogy jó lenne pár perc erejéig megállítani az idő kerekét, hogy több mindent el tudjak végezni. De folyton emlékeztetem magam arra, hogy a szürke hétköznapok pillanatai is lehetnek csodásak, és ha netán nem úgy sikerül valami, ahogyan eltervezem, azt másnap újra megpróbálhatom.