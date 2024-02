Illusztráció

Télen nagy szüksége van szervezetünknek friss zöldségekre, gyümölcsökre, hogy feltöltsük leapadni látszó vitaminraktárainkat. Ha ló nincs, jó a szamár is, így sok esetben tabletta formájában vesszük magunkhoz az immunrendszer-erősítőket. Legfontosabb a C-vitamint kiemelni a sorból. Ez idő tájt szervezetünknek megnövekedett szükséglete van rá, mivel az immunrendszer erősítésében és a fertőző betegségek elleni védekezésben kulcsszerepet játszik. Ám ez estben is érdemes betartani a mértékletesség elvét, mert ha nem tesszük, pórul járhatunk, ahogy azt néhány éve saját bőrömön is megtapasztalhattam. Majdhogynem marékszámra habzsoltam a C-vitamint, így a mértéktelenül fogyasztott aszkorbinsav megtette hatását. A hasmenéstől a fejfájásig minden utolért, ezért, a gyógyulás reményében, orvoshoz fordultam. A doki diagnózisa nem bizonyult helytállónak, ám a kiírt tabletták némi jobbulást hoztak számomra. A baj okára viszont csak akkor döbbentem rá, mikor is elhagytam a vitaminos rágótablettákat.

Tudvalévő, hogy normál esetben egyetlen szem pirula fedezi a napi C-vitamin-szükségletünket. Ha jót akarunk magunknak, érdemes ezt a szabályt betartani, vagy a természetes forrásból származó C-vitaminra helyezni a hangsúlyt. A tabletták minden kétséget kizárólag kiválóak, tehát nem velük, hanem velem volt a baj. Hogy legközelebb ne legyek mohóságom áldozata, inkább gyümölccsel és zöldséggel próbálom kielégíteni szervezetem igényeit, főleg, hogy narancsból, kiviből, citromból, kelbimbóból, vagy éppen brokkoliból egyszerre még soha sem sikerült annyit ennem, hogy károm származott volna belőle.