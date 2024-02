Gyakran okoz fejtörést a háziasszonyoknak, hogy mi legyen az ebéd? Mi az, ami gyorsan elkészíthető, amit mindenki szeret és nem kerül sokba? Az már csak ráadás, ha a kamrában minden hozzávaló megtalálható és nem kell főzés előtt még bevásárolni is. Nálam ilyen jolly joker étel a rántott leves, van, ahol köménymagos tojáslevesnek hívják, vagy egyszerűen tojáslevesnek. Megosztó étel. Van, akit kiráz a hideg tőle, van, aki pedig egyenesen imádja. Engem mindig kellemes nosztalgiával tölt el már az illata is, hiszen az anyukám és a nagymamám is gyakran főzte. Friss petrezselyemmel megszórva, pirított zsemlekockával ettük. Egyik kedves ismerősöm mesélte, aki rengeteget utazott a világban, hogy amikor hazaért, mindig azt kérte a feleségétől, hogy készítsen neki tojáslevest amíg kipakolja a csomagokat, mert csak a frissen főzött, forró tojáslevest kanalazgatva tudott igazán hazaérni.