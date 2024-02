A hét elején abban a hitben voltam, hogy pénteken felhős idő lesz. Erre utaltak az időjárás honlapok. Ezzel szemben Kecskeméten sütött a nap. Örültem is neki, meg nem is. A macijóslás szerint ugyanis, ha süt a nap, akkor még odébb a tavasz. Én viszont már nagyon várom a jó időt. Szerencsére tudom, hogy az állatkerti macik nem éppen megbízható időjósok, de azért aranyosak. A Vadaskerti Buddha és Lucky örvös macik mikor kijöttek a házukból, fel se néztek az égre, azonnal indultak a finom falatok irányába. Nekik mindegy, hogy mikor jön a tavasz, így is, úgy is jó soruk van. Én azért továbbra is bizakodom, és remélem addig is élvezhetem a jövő hétre beígért plusz 15 fokot.

Fotó: Bús Csaba