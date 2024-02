Manapság egy jó háziorvost találni egy településnek ugyanolyan kihívás, mint matematika-fizika tanárt szerződtetni egy általános iskolának. Úgy tűnik, hogy Soltvadkerten az évek óta be nem töltött praxisra végre jelentkezett egy gyógyító. A három felnőtt körzetből így kettő betöltött lesz, végre. Aztán a harmadikra is jelentkezik majd egyszer valaki.

Idehaza sok száz család orvos hiányzik a településekről, azaz Soltvadkert esete nem egyedi. Bács-Kiskunban több mint 40 betöltésre váró praxist jegyez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Pedig a kormány az orvosok letelepedését pályázat során elnyerhető összeggel segíti. Ezek az összegek egy családi költségvetésben szabad szemmel is jól látszódnak. Az ember azt gondolná, hogy az állami támogatások megoldják a háziorvosi ellátás problémáját, de úgy tűnik, hogy valami oknál fogva nem eléggé motiválóak ezek az összegek.

Az oktatásban is hiányoznak nem kevés helyen a szakos tanárok. Talán most, a januári béremelés után enyhülhet ez a probléma. Csak reménykedni lehet abban, ha valaki aki eddig a pályaelhagyás ötletével kacérkodott, az most száműzi ezt a gondolatot. Egy pályakezdő fiatal bruttó bére 528 800 forint lett. Hogy ez elegendő-e arra, hogy tanári pályára menjen egy fiatal majd elválik. A felvételi jelentkezés időpontja február 15. A jelentkezők létszámából sok mindenre lehet majd következtetni. Persze addig sok víz lefolyik a Dunán, míg katedrára áll, az idén egyetemre jelentkező fiatal.