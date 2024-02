Soha nem felejtem el, amikor divatba jöttek a koptatott farmerek. A legtöbb szülő – többek között az enyémek is – bolondnak néztek bennünket, hogy ilyen kopott, foltos nadrágot szeretnénk hordani. De végül beletörődtek, mi meg vígan viseltük. Aztán jöttek a szaggatott farmerek, amiket a gyerekeink viselnek. Nem szívesen adok pénzt lyukas nadrágra, de én is beletörődtem, mint a szüleim. A gyerekeim pedig vígan viselik. A legújabb divatra, az úgynevezett viseletes hatású farmerekre szerencsére a lányaim is ellenszenvvel tekintenek. Hogy mit is jelent a viseletes farmer? Ha ránézünk, olyan, mint egy igazán koszos, szakadt, hónapok óta ki nem mosott nadrág. Olyan, amit én már géprongynak (sem) használnék. Ennek ellenére több százezer forintba kerül. Csak arra lennék kíváncsi, hogy ki veszi meg?

