A mozgás és a sport rendkívül fontosak az egészségünk szempontjából. A rendszeres testmozgással javíthatjuk általános fizikai állapotunkat. Fontos, hogy a sport segíthet megelőzni számos betegséget, például a szív-és érrendszeri problémákat, de ami még lényeges, hogy a görögök nem véletlenül mondták: ép testben ép lélek.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Mozgás közben az endorfin nevű boldogsághormon termelődik, ami pozitív hatással van a hangulatunkra és mentális jól-létünkre. Az endorfinok termelése stresszoldó hatással bír, segítve az ideg egyensúly megőrzését. Kutatások szerint az endorfinok szintje mozgás közben akár a morfium hatását is felülmúlhatja. A sport rendszeres gyakorlása javíthatja az alvás minőségét és segíthet az alvászavarok leküzdésében. A fizikai aktivitás hozzájárulhat az agyműködés javításához és a memória erősítéséhez. A sport továbbá lehetőséget nyújt a közösséghez való csatlakozásra és új barátságok kialakítására. A mozgás ugyanakkor növelheti az önbizalmat és segít az önértékelés javításában is. Rendszeres testmozgással javíthatjuk az állóképességünket és s fizikai teljesítményünket. A sport segít abban is, hogy jobban megbirkózzunk a mindennapi stresszel és kihívásokkal. Örömet és elégedettséget is jelent amikor teljesítjük a napi edzéstervet.

Pár nappal ezelőtt a kisebbik öcsém, aki egyébként egy építőcéget vezet, óriási felelősség, sok munka van a vállán, így fogalmazott: a sport az életem része, hozzátartozik, ha dolgozni akarok. Nincs kifogás, a medencében is leúszom a kétezer métert heti három alkalommal, az edzőteremben is teljesítem az edző által előírt tervet, hisz tudom, ez a feltétele annak, hogy dolgozni tudjak.

A tavasz a megújulás és a mozgásra való ösztönzés időszaka, amikor a természet is arra hív, hogy aktívabbak legyünk és élvezzük a szabadban való tevékenységeket. Talán ilyenkor észrevétlenül változtathatunk a lustaságunkon.