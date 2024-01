Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az álmok beteljesüléséről elmélkedtem. Éppen benne vagyok aktívan egy tapasztalatban, ahol csupán ezt hallom belül: ez most megtörténik. Az „ez” alatt pedig olyan élményről van szó, amit már régóta áhítottam. Itt van. Itt vagyok. Ott, ahol az álom valósággá válik. S hogy mit érzek? Itt a félelem is. Engem is meglep, hogy még a saját vágyaink beteljesülése is félelemmel tölt el bennünket, hisz az is valami újat jelent. Az újtól, mint ismeretlentől pedig az elme retteg. De azt mondom, ilyenkor kell bátornak lenni. Továbbnyúlni, mint ameddig eddig éltünk. Átmenni a határon. Belenyújtózkodni abba az új énünkbe, akinek csupán ez a valósága. Egyszerűen. Félelem nélkül. Nyugodtan. Mert az álmok igenis valóra válnak.