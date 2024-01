Néhány nap alatt felmorzsolta a 2. magyar hadsereg alakulatait 1943. január 12-17. között a Don-kanyarban indított szovjet támadás. A katonák csaknem kétharmada meghalt, megsebesült vagy fogságba esett. A hősökre emlékezünk ezekben a napokban. Ők a mi hőseink, akik közel 1500 kilométerre harcoltak az akkori Magyarország határaitól.

A megemlékezések során azonban többnyire nem hangzik el, hogy sem a németek sem pedig a szovjetek nem akarták, hogy Magyarország megtámadja a Szovjetuniót. Sztójay Döme berlini magyar nagykövet 1941. június 22-én a német invázió kezdetén azt írta, hogy „politikailag mértékadó német részről egyenesen elkerülni kívánják, hogy mi a szovjet elleni háborúban részt vegyünk”. Ennek részben az volt az oka, miszerint Hitler nem akarta, hogy a magyarok a segítségért cserébe Dél-Erdélyt megszerezzék az ő támogatásával.

Hitlernek Románia természeti kincsei fontosak voltak, nem kívánt még nagyobb ellentéteket a szövetségesei között. Szovjet részről pedig gesztust tettek 1941 márciusában, amikor is visszaadtak az 1956-ból és 1848-49-ből származó honvéd zászlót. Igaz, cserébe Rákosi Mátyás kommunista politikust kiengedték a börtönből a Szovjetunióba. Majd 1941 áprilisában a Budapesti Nemzetközi Vásáron a Szovjetunió is pavilont nyitott, amelyet Horthy Miklós kormányzó is körbejárt Saronov szovjet követ kalauzolásával.

Azaz úgy tűnt akkor, hogy a két ország között nem rosszak a kapcsolatok. Ennek ellenére megtörtént a hadüzenet, amely eredményeként iszonyú vérveszteséget szenvedett Magyarország a következő négy évben. A doni katasztrófa olyan mértékű csapás volt, mint a Muhi csata 1241-ben vagy az 1526-os mohácsi vész. Sosem lehet elfeledni.