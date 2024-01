A hideg téli reggelek egyik legkellemetlenebb feladata az autó lefagyott szélvédőjének jégmentesítése. Arra azonban nem árt odafigyelni, még ha késésben vagyunk is, hogy ne csináljunk több kárt, mint hasznot. Ahogyan minden járművezető, magam is számos módszert kipróbáltam, hogy mielőbb biztonságosan el tudjak indulni a járgányommal. A kezdetekben a jégvakaró volt a kedvencem, majd a későbbiekben a különféle oldószerekkel próbálkoztam, több kevesebb sikerrel.

Forrás: Shuterstock / illusztráció

Egyesek szerint még a vodka és más égetett szeszek is alkalmasak jégoldónak, én azonban nem pazaroltam erre a drága itókákat. Egy ideig az ecetes víz volt a sláger, ami eléggé szagosnak bizonyult. Hatékonysága nemcsak abban csúcsosodott ki, hogy gyorsan kitisztult a kép, hanem csökkent az üveg párásodása is. A közelmúltban kipróbáltam egy brit autósszakértő csodaszerét, vagyis a krumplit. Szomszédaim legnagyobb megrökönyödésére a téli estében egy félbevágott burgonyával estem neki járgányom szélvédőjének, hogy megelőzzem a jégképződést. Más hasonló módszerekhez hasonlóan ez is városi legendának bizonyult. Az év elején ismét egy különleges praktikát ajánlott egy, a korábban a NASA-nál dolgozó tudós, ami mindössze négy egyszerű lépésből áll. A fűtés bekapcsolását követően üzembe kell helyezni a légkondit, megszüntetni a keringetést, résnyire lehúzni az ablakot.

A cikket olvasva kicsit úgy éreztem magam, mint Antonio Meucci olasz bevándorló, aki évekkel azelőtt mutatta be akusztikus csőtelefonját, mint hogy Graham Bell előjött volna a telefon ötletével. Az autóm szélvédőjének leolvasztását ugyanis már jó egy évtizede ezzel a technikával végzem, de a módszer közzé adása, vagy szabadalmazása ez idáig meg sem fordult a fejemben.