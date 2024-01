Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Plusz tizenhárom fokot mutatott a hőmérő, amikor ezeket sorokat írom, így elég morbidnak tűnik, hogy éppen ítéletidő tart Magyarország felé. A meteorológusok előrejelzései szerint már pénteken hajnalban beköszönhetnek ismét a mínuszok, de január elején ez természetes mifelénk. Szombaton és vasárnap napközben sem kell még nagyon dideregni, de hétfőtől tartósan mínusz tíz fok alá süllyedhet éjjelente a hőmérséklet.

Most még folytatódhat a januári tavasz, ami néhány énekes madarat is becsapott, de azért jó volt hallgatni a trillázásukat. Mint az előrejelzésekben írták: helyenként még záporok is előfordulhatnak és akár egyes helyeken az ég is megdördülhet. Európa északabbi felén a rendkívüli hideg és a hóviharok miatt már iskolákat zártak be és akadozott a közlekedés. Lappföldön napok óta mínusz 40 Celsius-foknál hidegebbet mérnek, de már az oroszoknál is akadnak extrém a helyzetek az időjárási fronton is.

Lassan már négy évtizede, hogy dermesztően hideg és havas telet megéltünk katonaként. A vonatszerelvényünk sem tudta folytatni útját és pár napot a vagonokban vesztegeltünk. A napokban összefutottam egy katonatársammal és hamar eszünkbe jutott az emlékezetes tél. Reménykedjünk, hogy a mostani telet nem az extrém időjárás teszi emlékezetessé. Hamarosan zárul a karácsonyi ünnepkor és vízkereszt után kezdődhet a farsangi időszak. A víz- és házszentelések idején régebben a szentelt vízzel néhol még az embereket és a jószágokat lelocsolták, hogy egészségesek legyenek.

Az időjárással – amellett, hogy a napi beszédtéma tárgya – nem tudunk mit kezdeni, úgyis olyan lesz, ahogyan a természet erői alakítják. Soha sem lesz ideális mindenkinek, mint ahogyan a gyerekdalban elhangzik: „Télen nagyon hideg van, nyáron nagyon meleg van, soha sincs jó idő, mindig esik az eső.”