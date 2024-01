Forrás: shuttrstock.com / illusztráció

Már több mint fele eltelt a januárnak, mégis vannak családi házak, ahol gyönyörűen kivilágított karácsonyi dekorációk láthatók. Egy ismerősömék kertjében még ott állnak Rudolfék, a mikulások másznak fel a kerítésen, a karácsonyi nyalókára emlékeztető napelemes kerti díszek pedig minden éjszaka világítanak. Engem nem zavar, hogy elmúlt Vízkereszt, és „illett volna” leszedni. Egyszer régen, még a panelban, én is márciusban szedtem le a fát. Imádtam, a téli komor estéket feldobta a kivilágított karácsonyfa. Ma már inkább előbb díszítek néhány héttel, és Vízkereszt után is ha lehet, tartom még pár napig. Ráadásul most a havazásnak köszönhetően, egy kicsit még jobban visszacsempészik a karácsonyi ünnepkör hangulatát a fennhagyott, kint hagyott karácsonyi díszek.