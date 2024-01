Néhány évtizede még Dél-Amerikába jártak portyázni a magyar focisták télvíz idején. Manapság inkább a közelebbi helyszínek a vonzók, így leginkább Törökország, Spanyolország a téli felkészülések helyszíne. Hogy mennyire voltak sikeresek az edzőtáborozások, majd a februári bajnoki rajton kiderül.

A foci, különösen a férfiválogatott szereplése érzelmi ügy mifelénk, és sokan úgy ünnepelték a nemzeti tizenegy tavalyi szereplését, mintha már valamilyen trófeát nyertek volna. Természetesen örömteli, hogy veretlenül zárta a válogatott az évet és kijutott az Európa-bajnokságra. Nem volt izgalommentes a történet, de ismét az öreg kontinens legjobbjai közé kerültek, és jó lenne, ha bizonyítanák, hogy komolyan kell számolni a magyarokkal.

A férfi kézilabdázóink is ott vannak a kontinensbajnokságon, ahol az első három meccset sikerrel zárták, és remélhetőleg e sorok megírása után, az osztrákok ellen is győzelemnek örülhettek. Hamarosan a női válogatottért is izgulhatunk, hiszen áprilisban Debrecenben lépnek pályára a párizsi olimpiai részvételért Kamerun, Japán és Svédország ellen.

Ha már olimpia, akkor remek hírt osztott meg Hosszú Katinka, az ország és a bajaik büszkesége. Az ifjú anyuka, aki háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok úszó, a közösségi oldalán bejelentette: „Fejembe vettem, hogy megpróbálok kijutni a párizsi olimpiára… Így az első megálló egy magaslati edzőtábor.” Reméljük, sikerül a célt elérni, mert egy csodálatos pályafutás méltó zárása lehetne a hatodik olimpiai részvétel.

A sportot kedvelők már biztosan nagyon várják a párizsi olimpia júliusi kezdetét, de azt is, hogy a dunaszentbenedeki kamionosok a mai napon magasba tarthassák a magyar zászlót a 46. Dakar-ralin, ami azt jelentené, hogy sikerrel teljesítették a világ legismertebb terepversenyét Szaúd-Arábiában.