Azt mondják, a felhők felett mindig süt a nap. Nem is olyan régen ezt saját magam is megtapasztalhattam, amikor az egyik utazásom során a sűrű hajnali köd fölé emelkedett a repülőgépem. Az egyik pillanatról a másikra gyönyörű látvány fogadott. Káprázatos, tündöklő sugarak játszottak a fényben. Rajzolni sem lehetett volna szebbet. Elő is vettem a telefonomat, hogy megörökítsem, s közben megállapítottam, hogy a felhők alatt, a nyirkos és sötét téli reggelen ebből semmit sem látnak az emberek. Ők nem tudják, hogy itt fent más a kép, hogy itt ragyog minden. Rájöttem, hogy tényleg minden csak nézőpont kérdése.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció