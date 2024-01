Szeretem a napot sporttal, mozgással kezdeni. Örök érvényű igazság, hogy a sport rendszeres gyakorlása javítja az általános fizikai egészséget és erősíti az immunrendszert. A rendszeres testmozgás segít a testsúly szabályozásában, a szív-és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentésében. De, aminek leginkább reggelente örülök, hogy csökkenti a stresszt, és növeli a boldogsághormonok szintjét. Fontos megjegyezni, hogy a sport fejleszti a kognitív funkciókat, beleértve a memóriát és a koncentrációt. Az edzések során felszabaduló endorfinok pozitív hatással vannak az érzelmi állapotunkra is. Arról nem is szólva, hogy az önbizalmunknak is jót tesz, ha teljesítjük az edzéstervet. Remélem, így év elején sokan döntenek a mozgás, az egészségesebb életmód mellett, aminek következtében boldogabbak, egészségesebbek lehetnek, akkor kevesebben küzdenek majd pszichés problémákkal is.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció