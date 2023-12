A milliárdosok gyakran keresik az örök fiatalság titkát, invesztálva kutatásokba és innovatív kezelésekbe. Sokan hiszik, hogy a pénz hozzáférést biztosít olyan technológiákhoz és terápiákhoz, amelyek lassíthatják az öregedés folyamatát. Anti-aging klinikák és újító kutatások számos lehetőséget kínálnak a gazdagoknak a fiatalság fenntartására. Azonban a hétköznapi embereknek is léteznek egyszerűbb, költséghatékonyabb módjai az egészség és a fiatalság megőrzésének.

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Az egészséges életmód, a rendszeres testmozgás és a kiegyensúlyozott táplálkozás mind-mind hozzájárulhatnak az örök fiatalság érzéséhez. A stressz kezelése és a jó alvás is kulcsfontosságú szerepet játszhat ebben. Az antioxidánsokban gazdag ételek fogyasztása szintén támogatja a sejtek egészségét. A dohányzás és a mértéktelen alkoholfogyasztás elkerülése is kulcsfontosságú az egészséges öregedés érdekében. A pénz csak részben járulhat hozzá az örök fiatalság érzéséhez, hiszen az egészséges életmód alapvető fontosságú. A társadalmi kapcsolatok és a mentális egészség is befolyásolhatja azt, hogy valaki fiatalnak érzi magát vagy sem.

A minap látott napvilágot az a hír, hogy egy 54 éves édesanya biológiai kora egy év alatt csak 0,65-tel növekszik, amivel beelőzte a techgurut Bryan Johnsont a fiatalító olimpián. A férfinak egy 30 orvosból és egészségügyi szakemberből álló csapata van, akik az öregedés lelassításában segítenek. Évente kétmillió dollárba kerül a terv, azaz mintegy 700 millió forintba. De, a techmilliomost mindenek ellenére, megelőzte egy egyedülálló édesanya a fiatalító olimpián. Johnson hirdette meg a versenyt és kiderült, hogy az 54 éves Julie Gibson Clark minden egyes évben csak 0,65 évet öregszik biológiai szempontból, míg Bryan Johnsonnál ez évente 0,69 év.

Nem olyan nagy a különbség, de dollármilliók helyett a nő legjelentősebb „öregedéslassító” kiadásai csupán 108 dollárt, azaz 37 ezer forintot jelentenek havonta. Mint az kiderült, a hölgy nem vesz részt drága orvosi kezeléseken, nem használ high-tech kütyüket. A legnagyobb kiadása a közel 10 ezer forintos edzőtermi bérlet és havi 25 ezer forint körüli étrend-kiegészítő . Az egyedülálló édesanyának sem ideje, sem pénze nincs arra, hogy drága kütyükkel szórakozzon. Saját bevallása szerint leginkább tinédzser fia motiválja.