Ha jól számoltam, akkor még 362 nap és itt a karácsony. Az idei is éppen, hogy elmúlt, de elég gyorsan lepörgött ez az év, ami persze pontosan ugyanolyan hosszú volt, mint szokott lenni, de bizonyos kor után rendre az az érzése támad az embernek, mintha gyorsabban múlna az idő.

A bejgli és a szárma sok helyen kitarthat még szilveszterig, hiszen nyakunkon az újabb vigasságok ideje. Nem vagyok különösebben rajongója durrogtatásokkal, tűzijátékokkal terhelt újév köszöntéseknek, de akinek ehhez van kedve tegye, hiszen ilyenkor még engedélyezett is. Az állatbarátok mindezzel aligha értenek egyet, hiszen az ijedős házi kedvencekre frászt hozhatnak a tűzijátékok.

Szóval jön a fogadkozások ideje, amik betartása általában nem sikerül. Nem reprezentatív felmérésem szerint a testsúlycsökkenés mindig fókuszban van, ám arról sincsenek hiteles adataim, hogy kiknek sikerült csökkenő kilókra váltani terveiket. A vágyak sorában az egészség, valamint a jólét és a gazdagság iránti remény következhet. Utóbbi teljesülésében leggyorsabban valamelyik legális szerencsejáték segíthet, az egészségünkért pedig magunk tehetnénk a legtöbbet, de gyakran az akaraterő hiányzik hozzá. Az egyik lottójátékon amúgy most éppen bruttó 38,7 milliárd forintot is nyerhetne a szerencsés, de ezzel az összeggel sem férne az ötven leggazdagabb magyar listájára. Legalábbis most jelent meg egy becslésekre alapozott névsor, ahol a közzétettek szerint, az ötvenedik helyhez is több mint 40 milliárdos vagyon kell.

Nem zavarna, ha nem kerülnék fel erre a listára, meg aztán álmodozni sem tilos a meggazdagodásról, meg arról, hogy mire is költenénk a ránk hulló pénzesőt. Sok olyan esetről hallani, hogy a hirtelen gazdagság felelőtlen költekezéssel, rossz befektetésekkel, a rokonok, barátok számának gyarapodásával és idővel anyagi összeomlással járt. Az utazgatás, lakás-, vagy autócsere, némi korábban meg nem engedhető luxuskiadás talán beleférhetne azért a büdzsébe. Persze minderről ráérünk gondolkodni a sorsolásokat követően, de előtte azért tegyünk fel egy lottószelvényt is!