Hetekig, hónapokig várjuk a karácsonyt, amikor végre szégyenkezés nélkül ehetünk, amennyi belénk fér. Bár sokan egyre tudatosabbak, még mindig vannak, akiket megrészegít a rengeteg finomság és degeszre tömik a pocakjukat, nem számolva a következményekkel. A nagy zabálás után a mérlegre állva szembesülnek a valósággal, vagyis a néhány nap alatt felszedett felesleges kilókkal. A legtöbben már a két ünnep között elkezdik ledolgozni a plusz kalóriákat. A szakemberek szerint az edzőtermi mozgásformák mellet a kiadós séták és az otthon is elvégezhető edzések is segíthetnek a karácsonyi bejgli és töltött káposzta ledolgozásában. Magam is a mozgásra helyezem a hangsúlyt. Előre tudom, hogy az edzésprogram betartása nem jelent problémát, hiszen sok mindent be kell még szerezni az óévbúcsúztató vacsorához.