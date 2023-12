A hideg téli estéknek köszönhetően pár napja a szabadban parkoló autók üvegein reggelre vékony jégréteg képződik. Néhányan letakarják a szélvédőt éjszakára, megkímélve magukat a reggeli rohanásban a jégkaparástól, de a legtöbben – mint én is – már este is sietnek, ezért elfelejtik a takaró használatát. Bosszúsan indul így a másnap reggel. Ugyanis a jégkaparás elég sok időt vesz igénybe. Azonban az örvendezve jeget kaparó gyerekeket nézve rájöttem, hogy a hozzáállásunk is sokat lendít ezen a feladaton. Holnap kicsit nagyobb mosollyal kezdem majd a jégmentesítést, ugyanis a bosszankodás nem segít abban, hogy hamarabb elkészüljek.