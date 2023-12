Számomra nem mindennapos, hogy étteremben egyek, így ha mégis adódik rá alkalom, szeretném jól érezni magam. Nemcsak az ételeket tekintve, hanem a kiszolgálást illetően is. Éppen ezért furcsa számomra, hogy Japánban olyan étterem is van, ahol pluszszolgáltatásként a pincérek felpofozzák a vendéget, ha kérik. Sokan élnek is a lehe­tőséggel. Régen azt sem értettem, miért olyan népszerű az a párkányi étterem, ahol a régi korokra utalva leparasztozzák a vendéget, csúnyán, megalázva beszélnek vele. Ezt pedig örömmel veszik az oda betérők. Én biztos nem fizetnék azért, hogy kellemetlenül érezzem magam. Értem és szeretem a humort, de nekem ebbe se a pofon, se a trágár beszéd nem fér bele.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció