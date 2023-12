Rohamosan változó világunkban egyre több szakma tűnik el vagy alakul át. Olyan alapvető mesterségek kerülnek a feledés homályába, amelyek nélkül korábban el sem tudtuk képzelni az életünket. A mesterséges intelligencia és a robotika fejlődésével új távlatok nyíltak meg a munkáltatók előtt. Észre sem vesszük és robotok, különböző automaták veszik át az emberek munkáját. Nem kell nagy dolgokra gondolni, itt vannak mindjárt az önkiszolgáló pénztárak. A legtöbb nagyobb bevásárlóközpontban már alig vannak valódi pénztárosok, helyettük magunknak kell elvégezni az ő munkájukat is. Amit én egyébként egyáltalán nem szeretek. Nem elég, hogy alig találom meg az üzletekben a bevásárlólistámra felírt dolgokat – mert folyamatosan átrendezik az üzleteket, hogy még többet kelljen bolyongani a polcok között –, még a kasszánál is nekem kell bajlódnom. És ha nem találok valamit, akkor tanácsot sem tudok kérni, mert eladó is alig van.

Bevallom, visszasírom azokat az időket, amikor egy boltban udvariasan, szakszerűen kiszolgáltak. Amikor a boltossal ismerősként üdvözöltük egymást és még egy kis beszélgetésre is jutott idő.

Örömmel olvastam, hogy nem vagyok egyedül ezzel az egyszerű igényel. Több üzletlánc is felismerte már, hogy a vásárlók igénylik a személyes kiszolgálást és a hagyományos kasszákat. Így például a népszerű brit Booths üzletlánc a vásárlói visszajelzésekre reagálva az összes önkiszolgáló pénztárgépet felszámolja és helyettük személyzettel ellátott pénztárra váltanak vissza. A szupermarket-hálózat vezetője azt hangsúlyozta egy nyilatkozatában, hogy a mesterséges intelligencia helyett a tényleges intelligenciára törekszenek.

Számomra megnyugtató érzés, hogyha akarjuk, visszafordítható ez a folyamat, de legalábbis lelassítható.