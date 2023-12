Léteznek csodák, amelyeket nehéz megfejteni. Nem messze a lakásomtól a fenyőfaárus mondta a minap, hogy az idehaza nevelt fenyők árát nem vagy csak minimálisan emeli. A dán import fa ára viszont jelentősen nőtt, mivel azokat messziről kell szállítani. Ebben a zord időjárásban szívet melengető hír, ha valaminek közel hasonló az ára a tavalyihoz.

Nem mondhatjuk el ezt például az élelmiszerekről, amelyek átlagosan 10 százalékkal kerülnek többe, mint egy éve. De nem csak ez jelent gondot. Nehéz eligazodni a gázszámlákon is. A minap mesélte ismerősöm, hogy nyáron, amikor szinte alig fogyasztott valamicskét a légnemű halmazállapotú energiahordozóból, akkor is több tízezres számlát kapott, pedig nem is volt tél. Azt érti, ha túllépi a fogyasztása a rezsicsökkentés csökkentése következtében kialakított 1729 köbméteres olcsó gáz szintet, akkor többet kell fizetnie. Azt azonban nem érti, hogy miért pont 767 forintot köbméterenként, miközben a világpiaci ár ma már nem annyi, mint amikor ezt tavaly augusztusban a nagy energia világválság közepén megállapították.

Hogy mennyi is lehet pontosan a jelenlegi ár? Azt csak az illetékesek tudják idehaza. A minap az egyik vármegyei polgármester azt nyilatkozta, hogy jó áron 300 forintos köbméterenkénti összegért tudott megállapodni az egyik energiakereskedővel. Persze mindannyian tudjuk, hogy a piaci árak olyanok, mint vadászatkor az űzött vadak. Állandóan mozgásban vannak. De azért legalább ezen a téren ránk férne egy kis nyugalom, pláne advent idején.